lotto in campania vinti oltre 186mila euro

Tempo di lettura: < 1 minuto Festeggia la Campania con il Lotto. Nel concorso di martedì 28 ottobre 2025 sono stati infatti vinti 186.142 euro, il doppio colpo più alto – da 50.596 euro ciascuno – è stato messo a segno a Napoli in largo Antignano e a Pompei in via Nolana, grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna, cui si aggiunge l’opzione ‘Lottopiù’. Colpo da 25mila euro a Mercogliano, in provincia di Avellino, con tre ambi e un terno in via Nazionale Torrette, vinti 23.750 euro a Napoli, sempre grazie a tre ambi e un terno in via Angelo Camillo De Meis, 22.500 euro a Pozzuoli (NA) con un terno in via Marino Boffa e 13. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

