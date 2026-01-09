La dea bendata bacia la provincia di Salerno | vinti oltre 26mila euro
La fortuna sorride ancora alla provincia di Salerno, con un’importante vincita di oltre 26.000 euro. A Oliveto Citra, un fortunato giocatore ha ottenuto questa somma grazie al terno oro 20-69-90 sulla ruota di Napoli. Un risultato che testimonia come, anche in modo discreto, la dea bendata possa favorire i cittadini della zona.
La dea bendata torna a baciare la provincia di Salerno. A Oliveto Citra, sono stati vinti 26.291,67 euro con il terno oro 20-69-90 sulla ruota di Napoli. La giocata vincente è stata realizzata nella ricevitoria di Contrada Dogana. E subito è partita la “caccia” al fortunato giocatore . 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Lotto: la Dea Bendata bacia il Sannio, vinti oltre 37mila euro
Leggi anche: 10elotto: la dea bendata strizza l'occhio alla provincia di Salerno, vinti 60mila euro a Cava
Lotteria Italia, la Dea bendata bacia Roma e provincia. Nella capitale il primo premio da 5 milioni di euro; Lotteria Italia, la Dea bendata bacia Ferrara: venduto un biglietto vincente da 50mila euro; La dea bendata bacia il Fermano. Lotteria, due premi da 50mila euro venduti a Sant’Elpidio a Mare; Lotteria Italia: la dea bendata bacia Chieti, San Salvo e Poggiofiorito, l'elenco completo dei biglietti vincenti.
Lotteria Italia, la Dea bendata bacia Roma e provincia. Nella capitale il primo premio da 5 milioni di euro - Il bilancio, considerando solo i premi di prima categoria, è di 8 milioni e mezzo di euro ... rtl.it
Lotteria Italia, due premi da 20mila euro per l’Irpinia: la Dea Bendata bacia Vallata e Mirabella - Il primo premio da 5 milioni di euro è stato vinto a Roma con il biglietto T 270462. corriereirpinia.it
Lotteria Italia, la fortuna bacia la provincia di Lucca con due premi di consolazione - Venduti a Pietrasanta e nel capoluogo due biglietti da 20mila euro. luccaindiretta.it
La Dea Bendata bacia la Campania e il Salernitano: a Roccapiemonte è stata centrata una vincita da oltre 62mila euro al Lotto grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota di Palermo. - facebook.com facebook
#LotteriaItalia, la Dea bendata bacia #Roma e provincia. Nella capitale il primo premio da 5 milioni di euro di @RaffCoppola1 x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.