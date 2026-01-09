La dea bendata bacia la provincia di Salerno | vinti oltre 26mila euro

La fortuna sorride ancora alla provincia di Salerno, con un’importante vincita di oltre 26.000 euro. A Oliveto Citra, un fortunato giocatore ha ottenuto questa somma grazie al terno oro 20-69-90 sulla ruota di Napoli. Un risultato che testimonia come, anche in modo discreto, la dea bendata possa favorire i cittadini della zona.

La dea bendata torna a baciare la provincia di Salerno. A Oliveto Citra, sono stati vinti 26.291,67 euro con il terno oro 20-69-90 sulla ruota di Napoli. La giocata vincente è stata realizzata nella ricevitoria di Contrada Dogana. E subito è partita la “caccia” al fortunato giocatore . 🔗 Leggi su Salernotoday.it

