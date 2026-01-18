Zouhair Atif la fidanzata | Non inventate gossip sulla morte di Abu Youssef ho fatto di tutto per evitare il litigio tra loro

Zouhair Atif, fidanzata di Abu Youssef, ha condiviso un messaggio su Instagram per chiarire la propria posizione riguardo alla morte dell’uomo. Nella breve nota, ha precisato di aver fatto tutto il possibile per evitare conflitti tra le parti coinvolte, chiedendo di evitare speculazioni e gossip ingiustificati. La sua testimonianza mira a fornire una versione ufficiale e a ristabilire la verità sulla vicenda.

«Sì, sono la ragazza per cui un ragazzo ha perso la vita». Bastano poche righe, pubblicate su Instagram, per fermare la valanga di voci che si è scatenata dopo la morte di Abu Youssef. A scriverle è la fidanzata minorenne di Zouhair Atif, il 19enne arrestato con l’accusa di aver accoltellato e ucciso il compagno di scuola. Il messaggio arriva a poche ore dalla diffusione della notizia dell’omicidio e punta dritto al punto: stop a ricostruzioni infondate e commenti che, scrive la giovane, finiscono per banalizzare una tragedia. «Chiederei di non inventare gossip scherzando sulla morte di un ragazzo», afferma, spiegando di aver fatto il possibile per evitare tensioni e litigi tra i due. 🔗 Leggi su Leggo.it

Una fuga per i corridoi della scuola. Poi il 18enne Atif Zouhair alza il coltello e colpisce il compagno di un anno più grande. Il giovane ferito non si ferma, continua a correre verso la classe. È la sua occasione per salvarsi. Così continua l'inseguimento. Ma Abu - facebook.com facebook

L’inquietante frase di Zouhair #Atif: “Mi piacerebbe vedere che emozione si prova a uccidere” #laspezia #18gennaio #iltempoquotidiano x.com