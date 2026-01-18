Zero stereotipi infinite possibilità I ritratti al maschile di Dolce & Gabbana sfilano a Milano

Il nuovo appuntamento con i ritratti maschili di Dolce & Gabbana a Milano mette in evidenza la varietà e l’unicità di ogni individuo. Attraverso capi sartoriali di qualità, la collezione celebra le diverse espressioni di stile e personalità, senza ricorrere a stereotipi. Un'opportunità per riflettere su come l’alta moda possa interpretare l’identità maschile con sobrietà e raffinatezza, creando un dialogo autentico tra tradizione e modernità.

Milano, 18 gennaio 2026 – Mentre Donald Trump sogna di annettersi la Groenlandia, la moda lancia il suo manifesto più politically chic: non serve un rogito notarile per conquistare l' Artico, basta un cappotto ben costruito. Setchu. In una terra desolata dove il vento sposta le rocce (e scompiglia i piani del designer Satoshi, stoico fumatore tra i ghiacci), Setchu trasforma l'ingegneria di sopravvivenza inuit in pura avanguardia sartoriale. Dimenticate il souvenir etnico: qui la lezione della pelle di foca diventa pretesto per un’anatomia inedita, dove i giromanica scivolano strategicamente verso l'interno, seguendo la forma delle zampe degli animali che permette di non non sprecare nemmeno un centimetro di tessuto (la Natura è sempre ottima consigliera). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Zero stereotipi, infinite possibilità. I ritratti al maschile di Dolce & Gabbana sfilano a Milano Leggi anche: Inchiesta sul caporalato, da Prada a Versace fino a Gucci e Dolce&Gabbana: tredici brand sotto la lente della Procura di Milano Leggi anche: Madonna è The One: Dolce&Gabbana riporta il desiderio (adulto) al centro del beauty La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il barboncino... Femmina! Oggi in compagnia di Kiss me Baby Diana parliamo di stereotipi del barboncino femmina! Ovviamente ogni cucciolo è a se, come ogni famiglia è unica! Quindi ricordiamoci sempre che non biasogna fermarsi agli stereotipi ma affida - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.