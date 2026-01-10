Madonna è The One | Dolce&Gabbana riporta il desiderio adulto al centro del beauty

Dolce&Gabbana presenta la nuova campagna di The One, con Madonna come protagonista. A 67 anni, la cantante incarna l’eleganza e il fascino senza tempo, sottolineando l’importanza del desiderio e della sensualità nel beauty adulto. Un’icona che, con naturalezza e stile, rinnova il suo ruolo di referente di un’immagine di bellezza autentica e matura.

C'è chi parla di ritorno, chi di provocazione. In realtà è molto di più. Madonna è la protagonista della nuova campagna di The One di Dolce&Gabbana e, a 67 anni, fa quello che ha sempre fatto meglio di chiunque altro: spostare l'asticella. Sensuale, dominante, magnetica. Zero nostalgia, zero filtri, zero concessioni all'idea che la bellezza abbia una data di scadenza. Madonna riscrive le regole del profumo: sensualità, potere e zero paura dell'età nella nuova campagna Dolce&Gabbana. Nel panorama beauty ossessionato da volti sempre più young, scegliere Madonna non è solo coraggioso: è politico. Dolce&Gabbana mettono al centro una donna che non chiede il permesso di essere desiderabile.

