Inchiesta sul caporalato da Prada a Versace fino a Gucci e Dolce&Gabbana | tredici brand sotto la lente della Procura di Milano
Ecco i brand della moda di lusso che sono coinvolti a vario a titolo nelle inchieste della Procura di Milano sul caporalato lungo le filiere del made in Italy. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
Un opificio gestito da cinesi in cui sarebbero stati sfruttati anche lavoratori pakistani. Emerge pure questa forma di #caporalato ‘a catena’ dai nuovi atti depositati nell’inchiesta del pm di Milano Paolo Storari che vede indagata #Tod’s e tre suoi manager e con a - facebook.com Vai su Facebook
Legali Tod's a gip, 'sarà garantita dignità dei lavoratori'. Istanza nell'inchiesta per caporalato. Rinvio udienza a febbraio #ANSA Vai su X
