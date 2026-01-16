Chi è lo studente accoltellato a morte a scuola | Youssef Abanoub ucciso a 19 anni Delitto per gelosia

Youssef Abanoub, studente di 19 anni dell’istituto Domenico Chiodo-Einaudi a La Spezia, è stato vittima di un tragico episodio avvenuto in ambito scolastico. Ucciso con un colpo di arma bianca, si ipotizza che il motivo dell’aggressione sia legato a motivi di gelosia. La vicenda ha suscitato grande attenzione e sgomento nella comunità locale e nelle istituzioni.

La Spezia, 16 gennaio 2026 – Si chiamava Youssef Abanoub, aveva 19 anni ed era uno studente dell’istituto superiore Domenico Chiodo-Einaudi della Spezia. È morto in serata all’ospedale Sant’Andrea, dove era stato ricoverato in condizioni disperate dopo essere stato accoltellato in classe da un coetaneo.  Gli studenti dell'istituto Domenico Chiodo davanti all'ospedale Sant'Andrea di La Spezia, dove si trova il loro compagno di classe accoltellato da un coetaneo. La Spezia, 16 gennaio 2026, ANSAAndrea Bonatti Youssef, la corsa contro il tempo e il decesso in ospedale. La coltellata lo ha colpito al costato, perforandogli la milza e provocando una massiccia emorragia interna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

