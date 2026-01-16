Chi è lo studente accoltellato a morte a scuola | Youssef Abanoub ucciso a 19 anni Delitto per gelosia

Youssef Abanoub, studente di 19 anni dell’istituto Domenico Chiodo-Einaudi a La Spezia, è stato vittima di un tragico episodio avvenuto in ambito scolastico. Ucciso con un colpo di arma bianca, si ipotizza che il motivo dell’aggressione sia legato a motivi di gelosia. La vicenda ha suscitato grande attenzione e sgomento nella comunità locale e nelle istituzioni.

La Spezia, 16 gennaio 2026 – Si chiamava Youssef Abanoub, aveva 19 anni ed era uno studente dell’istituto superiore Domenico Chiodo-Einaudi della Spezia. È morto in serata all’ospedale Sant’Andrea, dove era stato ricoverato in condizioni disperate dopo essere stato accoltellato in classe da un coetaneo. Gli studenti dell'istituto Domenico Chiodo davanti all'ospedale Sant'Andrea di La Spezia, dove si trova il loro compagno di classe accoltellato da un coetaneo. La Spezia, 16 gennaio 2026, ANSAAndrea Bonatti Youssef, la corsa contro il tempo e il decesso in ospedale. La coltellata lo ha colpito al costato, perforandogli la milza e provocando una massiccia emorragia interna. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Chi è lo studente accoltellato a morte a scuola: Youssef Abanoub, ucciso a 19 anni. “Delitto per gelosia” Leggi anche: Accoltellato a scuola: Youssef Abanoub è stato ucciso per gelosia da un compagno di classe Leggi anche: È morto lo studente accoltellato a scuola da un compagno: aveva 19 anni La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Chi è lo studente accoltellato a morte a scuola: Youssef Abanoub, ucciso a 19 anni. “Delitto per gelosia” - La corsa contro il tempo dei medici, l’intervento, l’arresto cardiocircolatorio. msn.com

La Spezia, morto lo studente accoltellato in classe. Fermato un compagno, ipotesi lite per questioni sentimentali - Le indagini su quanto accaduto sono affidate alla polizia che ha fermato il compagno, un coetaneo della vittima. adnkronos.com

Morto lo studente accoltellato in classe a La Spezia - Ha lottato per ore e ore tra la vita e la morte Youssef Abanoub, lo studente di origini egiziane accoltellato all’interno dell’Istituto professionale ... gds.it

Non ce l’ha fatta lo studente di 18 anni accoltellato questa mattina all’interno dell’istituto Einaudi-Chiodo, in via XX Settembre, alla Spezia. Il fatto è accaduto poco prima di mezzogiorno. L’aggressore è un altro studente della scuola, si tratta di un ragazzo mag - facebook.com facebook

#LaSpezia: accoltellato a scuola, 18enne in condizioni gravissime, fermato un altro studente di Maria Paola Raiola x.com

