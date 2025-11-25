CJ Perry | La mia storia con la WWE non è finita
CJ Perry, nota ai fan WWE come Lana, ha aperto il cuore nell’intervista con TMZ’s Inside the Ring: la performer è tra le celebrities più riconoscibili degli anni 2010, ma non ha mai ottenuto un titolo in WWE. Perry parla di cosa significa inseguire un sogno sapendo di partire “svantaggiata” e di quanto quella mancanza bruci ancora oggi. Le sue parole. “Oh mio Dio, scherzi? Il mio sogno era diventare campionessa. Ma sono sempre stata molto realista. Sono brava ad aiutare gli altri a trovare la loro strada. Quindi ero lì, avevo 26 anni e dovevo competere contro Saraya, Paige, Emma, Sasha, Bayley. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
News recenti che potrebbero piacerti
Oggi il nostro consiglio della sera è... "Straw – Senza uscita": il film originale Netflix commuove e fa riflettere. Un piccolo capolavoro firmato Tyler Perry. La trama segue la storia di Janiyah, una madre single che deve affrontare una serie di sventure in un solo - facebook.com Vai su Facebook
"luke perry " - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Laura Pausini annuncia “La mia storia tra le dita”. Grignani polemico sui social - Tutto inizia quando Laura Pausini, appena sbarcata a New York, posta l'annuncia dell'uscita del "nuovo singolo" per il 12 settembre in tre lingue, italiano (La mia storia tra le dita), spagnolo (Mi ... Segnala repubblica.it
Battibecco Grignani-Pausini per “La mia storia tra le dita” - La musicista di Solarolo ha annunciato che il prossimo 12 settembre pubblicherà il singolo “La mia ... Secondo rockol.it
Il botta e risposta social tra Laura Pausini e Gianluca Grignani per la cover di “La mia storia tra le dita”: cosa è successo - Laura Pausini, il nuovo singolo è la cover di "La mia storia tra le dita" Laura Pausini ha annunciato tramite una serie di post Instagram l’uscita di un nuovo singolo, in arrivo il prossimo 12 ... Lo riporta deejay.it