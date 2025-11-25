CJ Perry | La mia storia con la WWE non è finita

CJ Perry, nota ai fan WWE come Lana, ha aperto il cuore nell’intervista con TMZ’s Inside the Ring: la performer è tra le celebrities più riconoscibili degli anni 2010, ma non ha mai ottenuto un titolo in WWE. Perry parla di cosa significa inseguire un sogno sapendo di partire “svantaggiata” e di quanto quella mancanza bruci ancora oggi. Le sue parole. “Oh mio Dio, scherzi? Il mio sogno era diventare campionessa. Ma sono sempre stata molto realista. Sono brava ad aiutare gli altri a trovare la loro strada. Quindi ero lì, avevo 26 anni e dovevo competere contro Saraya, Paige, Emma, Sasha, Bayley. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

