WWE | Le prime immagini del logo di WWE 2K26 che richiama la Attitude Era 

Sono apparse le prime immagini del nuovo logo di WWE 2K26, ispirato alla Attitude Era. Al momento, il gioco non ha ancora rilasciato teaser o trailer ufficiali, anche se nello stesso periodo dell’anno scorso si iniziava già a parlare di WWE 2K25. Restano quindi da attendere aggiornamenti ufficiali per conoscere dettagli e date di uscita.

WWE 2K26 non ha ancora pubblicato il suo primo teaser o trailer, anche se lo scorso anno, in questo periodo, eravamo già ufficialmente sulla strada per WWE 2K25. Tuttavia, una rivelazione è all’orizzonte e una prima anteprima di quello che sembra essere il logo del prossimo gioco ha acceso la speranza tra i fan che questo avrà come tema l’era Attitude o Ruthless Aggression. Una prima anteprima del logo è apparsa in un video di Logan Paul condiviso sul suo canale YouTube. Durante una ripresa, lo YouTuber diventato superstar della WWE è in piedi davanti a uno sfondo che sembra essere stato creato appositamente per promuovere WWE 2K26. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

