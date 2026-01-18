WWE 2K26 | Un leak mostra il logo del prossimo capitolo 2k

Recentemente, sui social sono apparse immagini che mostrano Logan Paul di fronte a un banner con il logo di WWE 2K26. Questo leak suggerisce l’imminente uscita del nuovo capitolo del popolare videogioco di wrestling. In questo articolo, analizzeremo i dettagli trapelati e le possibili novità che potrebbero caratterizzare WWE 2K26.

Nelle scorse ore sui social sono trapelate delle immagini che ritraggono Logan Paul davanti ad un banner che presenta il logo di WWE 2K26. Ai fan è subito saltato all’occhio un dettaglio: invece del logo WWE moderno, è presente quello vintage (inizio anni 2000-2015). I rumors dicono che potrebbe trattarsi di un chiaro segnale che vede gli sviluppatori 2K intenti ad incentrare probabilmente l’amata Showcase Mode nell’attitude era. E voi cosa ne pensate di questa inaspettata sorpresa? Siete contenti dell’ipotesi o preferite una modalità storia incentrata maggiormente nei tempi moderni? Faccelo sapere nei commenti!. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

WWE: Le prime immagini del logo di WWE 2K26: un richiamo alla Attitude Era

Sono state diffuse le prime immagini del nuovo logo di WWE 2K26, che richiama lo stile dell’Attitude Era. Al momento, il gioco non ha ancora pubblicato teaser o trailer ufficiali. Lo scorso anno, in questo periodo, erano già disponibili dettagli su WWE 2K25, mentre per il momento si tratta di un’anticipazione visiva senza ulteriori conferme.

