È morto Floyd Roger Myers Jr | recitò in Willy il principe di Bel-Air

È morto Floyd Roger Myers Jr., attore statunitense noto per aver recitato nella celebre sitcom Willy, il principe di Bel-Air che lanciò la carriera di Will Smith negli Anni 90. Apparve in un episodio del 1992 interpretando una versione più giovane del protagonista. Ad annunciare la scomparsa è stata sua madre Renee Trice a Tmz, raccontando che il figlio è stato stroncato da un infarto (il quarto soltanto negli ultimi tre anni) nella sua abitazione nel Maryland. Da bambino, Myers aveva preso parte alla serie The Jacksons: An American Dream sull’ascesa della famiglia del Re del Pop prestando il volto a Marlon Jackson: nel cast erano presenti anche star del calibro di Angela Bassett e Vanessa Williams. 🔗 Leggi su Lettera43.it

