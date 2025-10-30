È morto Floyd Roger Myers Jr | recitò in Willy il principe di Bel-Air
È morto Floyd Roger Myers Jr., attore statunitense noto per aver recitato nella celebre sitcom Willy, il principe di Bel-Air che lanciò la carriera di Will Smith negli Anni 90. Apparve in un episodio del 1992 interpretando una versione più giovane del protagonista. Ad annunciare la scomparsa è stata sua madre Renee Trice a Tmz, raccontando che il figlio è stato stroncato da un infarto (il quarto soltanto negli ultimi tre anni) nella sua abitazione nel Maryland. Da bambino, Myers aveva preso parte alla serie The Jacksons: An American Dream sull’ascesa della famiglia del Re del Pop prestando il volto a Marlon Jackson: nel cast erano presenti anche star del calibro di Angela Bassett e Vanessa Williams. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il Grande Fratello è morto. Viva il Grande Fratello. Anni fa, il voyeurismo aveva un indirizzo preciso: il Grande Fratello. Persone comuni rinchiuse in una casa, esibite davanti a milioni di occhi curiosi. Oggi? Basta aprire il cellulare: milioni di sconosciuti in strea - facebook.com Vai su Facebook
È morto Floyd Roger Myers Jr.: recitò in Willy, il principe di Bel-Air - , attore americano noto per aver recitato nella sitcom Willy, il principe di Bel- lettera43.it scrive
È morto Floyd Roger Myers, l’attore di Willy il principe di Bel-Air aveva 42 anni - È morto Floyd Roger Myers, attore che recitò nei panni del piccolo Willy in Willy, il Principe di Bel- Secondo fanpage.it
Addio a Floyd Roger Myers Jr., baby star in ‘Willy, il Principe di Bel-Air’ aveva 42 anni - , ex attore bambino noto per aver interpretato il giovane Will Smith nella celebre sitcom ‘Willy, il Principe di Bel- msn.com scrive