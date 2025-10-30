Addio a Floyd Roger Myers Jr baby star in ‘Willy il Principe di Bel-Air’ aveva 42 anni

(Adnkronos) – È morto a 42 anni Floyd Roger Myers Jr., ex attore bambino noto per aver interpretato il giovane Will Smith nella celebre sitcom 'Willy, il Principe di Bel-Air'. Secondo quanto riportato dal sito hollywoodiano Tmz, Myers è deceduto nelle prime ore di mercoledì mattina a causa di un infarto nella sua casa in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

