Volley A1 femminile la Bartoccini MC Restauri Perugia non arresta la caduta | anche Cuneo espugna il PalaBarton
Nel campionato di volley femminile di Serie A1, la squadra di Perugia continua a incontrare difficoltà, subendo una sconfitta anche contro Cuneo al PalaBarton. Nonostante l’impegno, la formazione umbra fatica a invertire il trend negativo, evidenziando le sfide di un momento complicato. Questo risultato evidenzia l’importanza di rimanere concentrati e determinati per affrontare le prossime sfide nel torneo.
È proprio vero, quando si entra in una spirale poi è veramente difficile uscirne. Non basta ancora una volta una volontà ferrea alla Bartoccini MC Restauri Perugia, che non riesce a raccogliere punti nemmeno nello scontro diretto contro l'Honda Cuneo Granda Volley e scivola sempre di più verso la.
