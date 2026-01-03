Nel campionato di volley femminile di Serie A1, la squadra di Perugia continua a incontrare difficoltà, subendo una sconfitta anche contro Cuneo al PalaBarton. Nonostante l’impegno, la formazione umbra fatica a invertire il trend negativo, evidenziando le sfide di un momento complicato. Questo risultato evidenzia l’importanza di rimanere concentrati e determinati per affrontare le prossime sfide nel torneo.

È proprio vero, quando si entra in una spirale poi è veramente difficile uscirne. Non basta ancora una volta una volontà ferrea alla Bartoccini MC Restauri Perugia, che non riesce a raccogliere punti nemmeno nello scontro diretto contro l'Honda Cuneo Granda Volley e scivola sempre di più verso la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Volley A1 femminile, la Bartoccini MC Restauri Perugia non arresta la caduta: anche Cuneo espugna il PalaBarton

Leggi anche: Volley A1 femminile, che impresa per la Bartoccini MC Restauri Perugia: Cuneo espugnata in rimonta

Leggi anche: Volley A1 femminile, Bartoccini MC Restauri Perugia - Honda Cuneo Granda Volley: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Volley A1 femminile, per la Bartoccini MC Restauri solo un punto con Macerata. Situazione sempre più precaria; Volley A1 femminile, Bartoccini MC Restauri Perugia - Honda Cuneo Granda Volley: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta; Volley A1 femminile, la Bartoccini MC Restauri vuole la salvezza e ingaggia Giulia Gennari; 4a Giornata Ritorno 26-12-2025 – Serie A1 Femminile Tigota’ – RISULTATI e CLASSIFICA.

Volley A1 femminile, la Bartoccini MC Restauri Perugia non arresta la caduta: anche Cuneo espugna il PalaBarton - Non manca la buona volontà alle Black Angels, alla nona sconfitta consecutiva, ma i dettagli sorridono ancora alla squadra avversaria, impostasi in tre set. perugiatoday.it