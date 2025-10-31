Volley A1 femminile la Bartoccini MC Restauri rimandata | Milano passa 3-0 al PalaBarton
Chi si aspettava che la Bartoccini MC Restauri Perugia riuscisse a tenere testa alla Numia Vero Volley Milano, fresca Supercampione d'Italia, è rimasto deluso.La differenza di valori in campo era troppo netta ed il risultato di 3-0 in favore delle lombarde non può che essere una diretta. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
