Atif Zouhair accoltella il compagno Abu Youssef a scuola quella volta che chiese alla prof | Voglio sapere cosa si prova a uccidere

Nel marzo 2023, presso un istituto scolastico, Atif Zouhair ha aggredito con un coltello il compagno Abu Youssef, durante un episodio che ha coinvolto anche una richiesta della vittima alla docente: «Voglio sapere cosa si prova a uccidere». L’evento ha portato a una fuga tra i corridoi e a un intervento delle autorità, sollevando questioni sulla sicurezza e il comportamento in ambito scolastico.

Una fuga per i corridoi della scuola. Poi il 18enne Atif Zouhair alza il coltello e colpisce il compagno di un anno più grande. Il giovane ferito non si ferma, continua a correre verso la classe. È la sua occasione per salvarsi. Così continua l'inseguimento. Ma Abu Youssef si accascia davanti alla porta dell'aula, in un bagno di sangue. Morirà più tardi quella stessa sera, il 16 gennaio, in ospedale. E intanto Atif, che secondo i testimoni ha mantenuto un ghigno in viso, una sorta di sorriso, senza lasciare il coltello, va verso la classe della fidanzata, forse per dirle qualcosa. Quando torna indietro vede l'insegnante e, contrariamente a ciò che si era pensato in un primo momento, è lui a consegnare la lama e aspettare l'arrivo delle forze dell'ordine, come riporta il Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Leggo.it

