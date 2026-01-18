Atif Zouhair accoltella il compagno Abu Youssef a scuola quella volta che chiese alla prof | Voglio sapere cosa si prova a uccidere
Nel marzo 2023, presso un istituto scolastico, Atif Zouhair ha aggredito con un coltello il compagno Abu Youssef, durante un episodio che ha coinvolto anche una richiesta della vittima alla docente: «Voglio sapere cosa si prova a uccidere». L’evento ha portato a una fuga tra i corridoi e a un intervento delle autorità, sollevando questioni sulla sicurezza e il comportamento in ambito scolastico.
Una fuga per i corridoi della scuola. Poi il 18enne Atif Zouhair alza il coltello e colpisce il compagno di un anno più grande. Il giovane ferito non si ferma, continua a correre verso la classe. È la sua occasione per salvarsi. Così continua l'inseguimento. Ma Abu Youssef si accascia davanti alla porta dell'aula, in un bagno di sangue. Morirà più tardi quella stessa sera, il 16 gennaio, in ospedale. E intanto Atif, che secondo i testimoni ha mantenuto un ghigno in viso, una sorta di sorriso, senza lasciare il coltello, va verso la classe della fidanzata, forse per dirle qualcosa. Quando torna indietro vede l'insegnante e, contrariamente a ciò che si era pensato in un primo momento, è lui a consegnare la lama e aspettare l'arrivo delle forze dell'ordine, come riporta il Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: Studente accoltellato a La Spezia, quando Zouhair Atif chiese alla prof "che emozione si prova a uccidere?"
Leggi anche: Chi ha colpito Youssef: il compagno Zouhair Atif e la lite in bagno per motivi sentimentali
Inseguito con il coltello e ucciso nella scuola: “Non doveva postare la foto della mia fidanzata”; Zouhair Atif, chi è lo studente diventato omicida: le feste e le cene, amava i coltelli. Perché ha ucciso il compagno di classe: il movente; Accoltella e uccide il compagno Abanoub Youssef a scuola: «Poi si è seduto e rideva». La lite in bagno, la fuga e il messaggio: «Domani...; Entra in classe ed accoltella un compagno: morto studente di 19 anni.
Atif Zouhair accoltella il compagno Abu Youssef a scuola, quella volta che chiese alla prof: «Voglio sapere cosa si prova a uccidere» - Poi il 18enne Atif Zouhair alza il coltello e colpisce il compagno di un anno più grande. msn.com
Omicidio tra studenti a La Spezia: la tragica vicenda di Zouhair Atif e Abanoub Youssef - Una lite tra studenti sfocia in un tragico omicidio a La Spezia. notizie.it
Studente accoltellato a La Spezia, quando Zouhair Atif chiese alla prof "che emozione si prova a uccidere?" - La domanda di Zouhair Atif in risposta a una prof che chiedeva di esprimere un sogno. virgilio.it
La cultura del coltello colpisce ancora. Il 18 marocchino Zouhair Atif, in Italia con la famiglia grazie ad un permesso di soggiorno, anzichè per apprendere e integrarsi a scuola ci andava spesso armato di coltello. Ieri il marocchino ha pensato bene di ammazza - facebook.com facebook
Zouhair Atif: “Non doveva scambiare le foto della mia ragazza”. La lite, l’aggressione e le coltellate x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.