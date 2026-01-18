Vorrei sapere cosa si prova a uccidere le parole choc che Atif rivolse all' insegnante E il padre chiede scusa
Sono emersi nuovi dettagli sul tragico episodio presso l’istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia, dove Zouhair Atif, 19 anni, aveva espresso interesse per il tema dell’uccisione, rivolgendo domande delicate a un insegnante. Il padre del giovane ha successivamente chiesto scusa per quanto accaduto. Questa vicenda solleva riflessioni sulla gestione delle emozioni e dei comportamenti degli studenti.
Sono emersi dettagli ancora più inquietanti in merito al delitto che si è consumato presso l'istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia; il diciannovenne Zouhair Atif, infatti, aveva manifestato una certa curiosità nei confronti dell'omicidio, tanto da parlarne addirittura con uno degli insegnanti. Un campanello d'allarme ignorato? Stando alla ricostruzione fornita dagli inquirenti, quello di Atif non sarebbe stato uno scatto improvviso. Il diciannovenne avrebbe preso di mira Abanoub Youssef, inseguendolo per tutto il corridoio e anche oltre, fino a raggiungerlo in classe. Lì la vittima sperava di trovare rifugio, ma il suo aggressore lo ha seguito, sferrandogli una coltellata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Omicidio La Spezia, quando Atif disse alla prof: «Vorrei sapere cosa si prova quando si uccide qualcuno»; Omicidio a La Spezia: killer «studente modello» chiese «Cosa si prova a uccidere?»
Accoltellamento in classe a La Spezia, Atif disse alla prof: «Vorrei sapere cosa si prova quando si uccide» x.com
