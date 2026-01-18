Vorrei sapere cosa si prova a uccidere le parole choc che Atif rivolse all' insegnante E il padre chiede scusa

Sono emersi nuovi dettagli sul tragico episodio presso l’istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia, dove Zouhair Atif, 19 anni, aveva espresso interesse per il tema dell’uccisione, rivolgendo domande delicate a un insegnante. Il padre del giovane ha successivamente chiesto scusa per quanto accaduto. Questa vicenda solleva riflessioni sulla gestione delle emozioni e dei comportamenti degli studenti.

