Agguato con spranghe e caschi sull' A1 | violenti scontri tra ultras di Roma e Fiorentina

Casalecchio di Reno è diventato ancora una volta teatro di scontri tra tifosi, stavolta della Roma e della Fiorentina. Tutto è avvenuto attorno alle 12.30 nella corsia di emergenza dell'Autostrada A1 alle porte di Bologna: circa 200 persone, con cappucci e con i volti coperti, sono scese dalle macchine in autostrada e si sono fronteggiate con caschi e spranghe. Le due tifoserie si stavano recando verso le rispettive destinazioni, perché le due formazioni oggi non si fronteggiano l'una con l'altra. La Roma oggi gioca a Torino mentre la Fiorentina a Bologna ma lo scontro è avvenuto sull'autostrada in direzione Ancona, quindi verso la direzione opposta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

L’autostrada ostaggio degli ultras: guerriglia tra tifosi di Fiorentina e Roma sull’A1 con caschi e spranghe

Scontri tra tifosi in A1 a Bologna, spranghe contro le auto. Faccia a faccia violento tra ultras incappucciati di Fiorentina e Roma

