Nella giornata di oggi, si sono verificati violenti scontri tra ultras della Roma e della Fiorentina lungo l'autostrada, coinvolgendo circa 200 persone. Le tensioni, alimentate da futili motivi, sono degenerate in azioni di guerriglia con mazze e spranghe. La polizia è intervenuta per sedare la rissa e garantire la sicurezza, mentre le autorità stanno valutando eventuali provvedimenti.

Guerriglia in autostrada tra ultras della Roma e della Fiorentina. Gli scontri sono avvenuti intorno alle 12.30, in prossimità dello svincolo del Raccordo per Casalecchio. All’altezza del chilometro 195, infatti, sulla corsia di emergenza in direzione Ancona si sono fermate alcune vetture dalle quali sono scesi tifosi incappucciati. Dai primi video che circolano sul web si vedono un centinaio di ultrà armati con spranghe e bastoni. Sono state colpite anche diverse macchine di chi in quel momento si ritrovava in autostrada. Non risultano feriti e sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale e della Digos, ma stando alle prime ricostruzioni sono state rubate pezze e striscioni dei romanisti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Ultras della Roma e della Fiorentina, guerriglia sull'autostrada: scontri con mazze e spranghe tra 200 persone

Ultras della Roma e della Fiorentina, guerriglia sull'autostrada: scontri con mazze e spranghe

L’autostrada ostaggio degli ultras: guerriglia tra tifosi di Fiorentina e Roma sull’A1 con caschi e spranghe

Oggi sull’A1 a Casalecchio di Reno si è verificato un scontro tra gruppi di ultras di Fiorentina e Roma, poco prima dell'inizio della partita di Serie A. L’episodio, avvenuto sulla corsia d’emergenza, ha coinvolto caschi e spranghe, trasformando l’autostrada in un campo di battaglia. La situazione ha suscitato preoccupazione per la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico prima di un importante incontro calcistico.

