Vigili del fuoco in ginocchio per Gaza il Viminale ritiri le contestazioni

Il Viminale è stato invitato a ritirare le contestazioni disciplinari ai danni dei Vigili del fuoco di Pisa, che si sono inginocchiati in segno di rispetto per le vittime di Gaza. La scelta di contestare questa manifestazione di solidarietà è stata definita inaccettabile da Marco Simiani, deputato del PD, che annuncia un’interrogazione parlamentare. La vicenda solleva questioni sulla libertà di espressione e sul rispetto delle sensibilità umanitarie.

"Riteniamo inaccettabile la notizia della contestazione disciplinare avviata dal Ministero dell’Interno nei confronti dei Vigili del fuoco che, lo scorso 22 settembre a Pisa, si sono inginocchiati in segno di silenzio e rispetto per le vittime di Gaza" Lo dichiara il deputato Pd Marco Simiani, che annuncia un’interrogazione parlamentare. "Il Governo - continua il parlamentare dem –, attraverso il Viminale, sta attuando un’interpretazione distorta e punitiva del regolamento dei Vigili del fuoco, trasformando un gesto umanitario, spontaneo e profondamente civile in una presunta violazione regolamentare da punire con una sanzione disciplinare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Vigili del fuoco in ginocchio per Gaza, il Viminale ritiri le contestazioni" Leggi anche: Vigili del fuoco in ginocchio alla manifestazione per Gaza, ma il Viminale non ci sta Leggi anche: Vigili del fuoco in ginocchio per Gaza, il Viminale: "Con la divisa non si può" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Vigili del fuoco in ginocchio alla manifestazione per Gaza, ma il Viminale non ci sta; Pisa, vigili del fuoco in ginocchio per Gaza. Il Viminale: “Discredito su tutti i pompieri”; Usb, contestazioni disciplinari a Vvf in ginocchio per Gaza; I Vigili del fuoco in ginocchio al corteo ProPal, la bacchettata dal Viminale invia un richiamo: «Con la divisa non si può. "Vigili del fuoco in ginocchio per Gaza, il Viminale ritiri le contestazioni" - "Riteniamo inaccettabile la notizia della contestazione disciplinare avviata dal Ministero dell’Interno nei confronti dei Vigili del fuoco che, lo ... lanazione.it

Vigili del fuoco in ginocchio a Pisa per Gaza, il Viminale apre i procedimenti disciplinari - Il gesto durante lo sciopero e la linea dura del Ministero Dieci vigili del fuoco inginocchiati in silenzio, un minuto per le vittime civili di Gaza, sopratt ... infodifesa.it

Minuto di silenzio per Gaza, procedimento disciplinare per dieci Vigili del fuoco: il caso Pisa tra Stato e libertà di coscienza - Dieci vigili del fuoco di Pisa rischiano sanzioni per un minuto di silenzio su Gaza. lanotiziagiornale.it

*Incidente stradale impegna i Vigili del fuoco* Nel pomeriggio di oggi, poco dopo le ore 16:45, i Vigili del fuoco sono intervenuti sulla SP500 nel Comune di Graglia per un incidente stradale che vedeva coinvolta una sola autovettura uscita di strada terminand - facebook.com facebook

Sci: Tarvisio, per la prima volta anche i Vigili fuoco nei soccorsi in pista. Al lavoro già dal 14 Gennaio, saranno impegnati fino a domenica #ANSA x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.