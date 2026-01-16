Vigili del fuoco in ginocchio per Gaza il Viminale | Con la divisa non si può

Durante una manifestazione a Pisa il 22 settembre, alcuni vigili del fuoco hanno partecipato in modo non ufficiale, a sostegno di Gaza, suscitando la reazione del Viminale. L'ente ha precisato che, indossando la divisa, i vigili non possono partecipare a iniziative di carattere politico o di solidarietà. L’episodio ha riacceso il dibattito sulla distinzione tra ruolo istituzionale e impegno personale delle forze dell’ordine.

