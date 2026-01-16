Vigili del fuoco in ginocchio alla manifestazione per Gaza ma il Viminale non ci sta

Il 22 settembre a Pisa, durante una manifestazione in solidarietà con Gaza e in concomitanza con lo sciopero generale della Usb, alcuni vigili del fuoco si sono inginocchiati in segno di rispetto. L’evento si è svolto sui lungarni, attirando l’attenzione sulla situazione umanitaria nella regione. Il Viminale ha espresso una posizione ufficiale riguardo a questo gesto, sottolineando la necessità di rispettare le norme e la neutralità delle istituzioni.

Durante la manifestazione del 22 settembre sui lungarni di Pisa - organizzata in concomitanza con lo sciopero generale proclamato dalla Usb a sostegno della Global Sumud Flotilla e di Gaza - un gruppo di vigili del fuoco ha osservato un minuto di silenzio inginocchiandosi. Tra loro anche Claudio Mariotti, in servizio da 38 anni, che ha spiegato al Corriere di aver partecipato al gesto "come gesto fatto da portatori di buona volontà dell'Unicef, perché il Corpo nazionale Vigili del fuoco è ambasciatore Unicef con un accordo rinnovato lo scorso 2024 dal sottosegretario Prisco". Ma per questa iniziativa, il ministero dell’Interno ha inviato una contestazione disciplinare a dieci pompieri, sei dei quali toscani, ritenendo problematiche le modalità della loro presenza alla manifestazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Vigili del fuoco in ginocchio alla manifestazione per Gaza, ma il Viminale non ci sta Leggi anche: Babbo Natale che viene dal cielo: il video della manifestazione dei Vigili del Fuoco Leggi anche: “Dentro ci sono persone”. A fuoco un intero edificio. Vigili del fuoco sul posto, la situazione Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Sotto procedimento disciplinare i 10 pompieri inginocchiati per Gaza: “Con la divisa non si può” - Dieci vigili del fuoco di Pisa sono sotto procedimento disciplinare per aver preso parte alla manifestazione per Gaza dell'11 settembre in divisa. dire.it

Contestazione disciplinare per i Vigili del fuoco inginocchiati per Gaza, il Ministero: «Hanno screditato il Corpo» - Alla vigilia, il 28 gennaio a Roma, l’Usb ha annunciato un convegno «contro la repressione della libertà d’espressione e la ... lanuovasardegna.it

Pisa, i Vigili del fuoco si inginocchiano per le vittime di Gaza, il Viminale: «Erano in divisa, discredito su tutti i pompieri» - Claudio Mariotti e altri nove colleghi (di cui sei toscani), hanno ricevuto una contestazione disciplinare per "la forma" con cui hanno preso parte alla protesta a sostegno della Palestina ... msn.com

