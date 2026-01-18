Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 18 gennaio 2026 alle ore 18:25: sono presenti code sul raccordo anulare in esterna tra Portonaccio e la tangenziale in direzione centro, con ripercussioni sulla Pontina tra Pomezia e Spinaceto. Per lavori di rinnovo infrastrutturale, da lunedì 19 gennaio fino a venerdì sono previste chiusure anticipate sulla ferrovia Roma Viterbo, con treni sostituiti da bus. Per ulteriori dettagli, consultare il servizio

sul raccordo coda in esterna tra a piedi relazione Roma con ripercussioni sulla stessa da Torrenova sulla tratta Urbano della A24 abbiamo code tra Portonaccio e la tangenziale in direzione centro e cosa tratti sulla Pontina tra Pomezia e Spinaceto che direzione Roma ora il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo extra urbana da lunedì 19 gennaio per consentire lavori di rinnovo dell'infrastruttura chiusura anticipata nella tratta Catalano Viterbo lunedì al venerdì le ultime partenze dei treni sono da Viterbo alle ore 17 qui da Catalano alle ore 17:25 il servizio poi prosegue con bus sostitutivi

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-01-2026 ore 18:25

Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-01-2026 ore 15:25

La viabilità a Roma e nel Lazio, aggiornata al 18 gennaio 2026 alle ore 15:25, segnala traffico regolare sul raccordo e principali arterie. Oggi, dalle 16 alle 18, si svolge una manifestazione in piazza di Porta San Giovanni, con possibili disagi alla circolazione nelle aree limitrofe. Si consiglia di prestare attenzione alla segnaletica e di pianificare gli spostamenti, considerando le eventuali modifiche al trasporto pubblico e le condizioni invernali.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-01-2026 ore 18:25

Ecco un'introduzione conforme alle tue indicazioni: Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 4 gennaio 2026 alle 18:25. Astral Infomobilità fornisce informazioni in tempo reale sulle condizioni del traffico e sui servizi di trasporto pubblico, con particolare attenzione al rientro dalle festività natalizie. Le principali autostrade presentano code e rallentamenti, mentre il nuovo servizio regionale UDR Lazio collega diverse zone del territorio. Per dettagli completi, si consiglia di consultare il sito di Astral Infom

