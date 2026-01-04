Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 4 gennaio 2026 alle 19:25. Astral Infomobilità segnala code e rallentamenti sulla strada regionale di Fiuggi, a causa di un incidente nel territorio di Frosinone, e sulla A1 in direzione Roma, con rientri post-festività. È attivo il nuovo servizio di trasporto regionale UDR Lazio, che collega vari territori. Si consiglia prudenza e di consultare il sito Astral per dettagli su percorsi e aggiornamenti in tempo reale.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio Vito la prudenza perché è in transito sulla strada regionale di Fiuggi nel territorio di Frosinone a causa di un incidente Ci sono code all'altezza di Alatri nelle due direzioni e sulla A1 proseguono i rientri in città dalle festività natalizie al momento abbiamo code a tratti a partire da San Vittore fino a Valmontone verso Roma in chiusura abbiamo che è attivo il nuovo servizio del trasporto pubblico regionale denominato udr Lazio una rete di bus integrativi che collega il territorio laziale grazie alle unità di rete 3 Valle del Sacco e cinque Valle dell'aniene per ulteriori dettagli potete consultare il sito infomobilità Punto Astral spa nella sezione unità di rete per conoscere itinerari orari e calcolare i percorsi potete Inoltre scaricare l'app di Astral infomobilità da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità è tutto ora un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio Ricky e più attenzione fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate e visita il nostro sito informo che ti dà punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-01-2026 ore 19:25

