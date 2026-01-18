Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-01-2026 ore 15 | 25

La viabilità a Roma e nel Lazio, aggiornata al 18 gennaio 2026 alle ore 15:25, segnala traffico regolare sul raccordo e principali arterie. Oggi, dalle 16 alle 18, si svolge una manifestazione in piazza di Porta San Giovanni, con possibili disagi alla circolazione nelle aree limitrofe. Si consiglia di prestare attenzione alla segnaletica e di pianificare gli spostamenti, considerando le eventuali modifiche al trasporto pubblico e le condizioni invernali.

Astral infomobilità di saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul raccordo sulle principali strade e autostrade della Regione sguardo agli eventi nella capitale nella giornata di oggi domenica 18 gennaio dalle ore 16 alle ore 18 avrà luogo la manifestazione in piazza di Porta San Giovanni nei pressi della statua di San Francesco d'Assisi E pertanto possibili difficoltà di circolazione nell'area circostante prestare attenzione alla segnaletica sul posto ora il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo extra urbana da lunedì 19 gennaio per consentire lavori di rinnovo dell'infrastruttura chiusura anticipata nella tratta Catalano Viterbo lunedì a venerdì le ultime partenze dei treni sono da Viterbo alle ore 17:15 da Catalano alle ore 17:25 il servizio poi prosegue col bus sostitutivi a Federico Di Lernia mobilità tutto grazie per averci seguito ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito informo che ti dà punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-01-2026 ore 15:25

Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 15:25

L'informazione sulla viabilità a Roma e nel Lazio, aggiornata alle ore 15:25 del 1 gennaio 2026, segnala circolazione scorrevole sulle principali vie della regione. È in vigore l'obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo su tutte le strade a rischio ghiaccio e neve fino al 15 aprile 2026, esclusi i veicoli a due ruote. Per dettagli e aggiornamenti, consultare il sito di Astral Infomobilità.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-01-2026 ore 15:25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 15 gennaio 2026 alle ore 15:25. Astral Infomobilità segnala rallentamenti sulla carreggiata esterna tra Roma Fiumicino e la Tuscolana, e tra Cassia bis Salaria e Roma Teramo, a causa di cantieri. La A1 è chiusa all’uscita di Colleferro verso Napoli dalle 22 alle 6 di domani, con alternative a Valmontone. Ricordiamo l’obbligo di pneumatici invernali o

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

#Manifestazione | #Viabilità | #Roma Sabato #17gennaio, un corteo partirà alle 10:00 da Piazzale Ugo La Malfa per raggiungere a Piazzale Ostiense intorno alle 13:00 Chiusure e deviazioni al passaggio del corteo Il percorso https://buff.ly/9Ik50u - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Giubileo, oggi chiude la Porta Santa di Santa Maria Maggiore: le misure per la viabilità x.com