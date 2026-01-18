Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-01-2026 ore 13 | 25

Ecco un'introduzione chiara e sobria, adatta a Google, di massimo 80 parole: Il monitoraggio della viabilità a Roma e nel Lazio del 18 gennaio 2026 segnala alcuni disagi, tra cui un incidente sulla Pontina e rallentamenti sul Raccordo Anulare. Si registrano anche variazioni di traffico in zona Portonaccio e nei pressi di Porta San Giovanni per una manifestazione. Ricordiamo l’obbligo di pneumatici invernali o catene da neve fino al 15 aprile 2026 per garant

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio rimborso anche lui un incidente avvenuto sulla statale Pontina traffico ora tornato regolare in direzione Latina ci spostiamo sul Raccordo Anulare un incidente in carreggiata interna è la causa delle cose tra le uscite Casilina e Appia poi sul tratto Urbano della Roma Teramo si rallenta a causa del traffico intenso da Portonaccio alla tangenziale est in direzione centro infine diamo uno sguardo gli eventi nella capitale nella giornata di oggi domenica 18 gennaio dalle ore 16 alle ore 18 avrà luogo una manifestazione in piazza di Porta San Giovanni nei pressi della statua di San Francesco d'Assisi pertanto possibili difficoltà di circolazione nell'area circostante prestare attenzione alla segnaletica sul posto da Martina Cristini Astral infomobilità è tutto grazie per averci seguito ci lasciamo ora con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un per i fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito informo che ti dà punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-01-2026 ore 13:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 13:25

Il servizio di Astral Infomobilità, aggiornato al 1 gennaio 2026, segnala che la viabilità sulla rete regionale del Lazio è attualmente priva di criticità. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, i servizi ferroviari sulla linea Roma-Viterbo seguono l’orario festivo, con sospensione dei cantieri notturni fino al 6 gennaio. Si ricorda l’obbligo di pneumatici invernali o catene da neve fino al 15 aprile per garantire la sicurezza di tutti gli utenti. Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-01-2026 ore 13:25

L'ultima rilevazione sulla viabilità di Roma e Lazio, datata 13 gennaio 2026 alle 13:25, segnala che il traffico è generalmente scorrevole sulle principali arterie. Resta chiuso l'incidente sul Grande Raccordo Anulare all'altezza dello svincolo Cassia, mentre in esterna si segnalano lavori sulla strada in prossimità della galleria Appia. Si consiglia di prestare attenzione alle zone interessate per eventuali ulteriori aggiornamenti.

