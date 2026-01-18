Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-01-2026 ore 11 | 25

Di seguito l'aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 18 gennaio 2026 alle 11:25: si registrano circa 6 km di coda tra Spinaceto e Castel Romano in direzione Latina, dovuti a lavori di ripristino. Si consiglia di utilizzare via Laurentina come alternativa. La ferrovia regionale Roma-Viterbo sta effettuando modifiche con bus sostitutivi, e torna la domenica ecologica nella capitale, con limitazioni al traffico privato nella fascia verde. Per dettagli, consultare il sito di Astr

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla statale ponte salgono a 6 km di coda tra Spinaceto e Castel Romano in direzione Latina Sono in corso le operazioni di ripristino della viabilità in alternativa si consiglia di percorrere via Laurentina ora trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo extraurbana da lunedì 19 gennaio per consentire i lavori di rinnovo dell'infrastruttura chiusura anticipata nella tratta Catalano Viterbo da lunedì a venerdì le ultime partenze dei treni sono da Viterbo alle ore 17:15 e da Catalano alle ore 17:25 il servizio prosegue con il bus sostitutivi siamo in chiusura torna la domenica ecologica nella capitale oggi 18 gennaio primo appuntamento del 2026 stop al traffico privato all'interno della fascia verde fino alle 12:30 e poi dalle 16:30 alle 20:30 le consuete sono consultabili sul sito di Astral infomobilità alla pagina dedicata da Martina Cristini Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-01-2026 ore 18:25

Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e del Lazio del 11 gennaio 2026 alle ore 18:25. La situazione presenta traffico intenso su diverse direttrici, con rallentamenti e code in autostrada, sul Raccordo Anulare e nelle principali arterie urbane. Si consiglia di pianificare con attenzione gli spostamenti e di consultare gli aggiornamenti in tempo reale. Questo servizio è fornito da Astral Infomobilità, Regione Lazio.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 11:25

Ecco un'introduzione chiara e sobria dedicata alle informazioni sulla viabilità a Roma e nel Lazio, aggiornata al 1° gennaio 2026 alle ore 11:25. Attualmente, la circolazione sul Raccordo Anulare e sulla Roma Fiumicino è regolare. Sono in vigore divieti di transito sulla tangenziale est in entrambe le direzioni, tra viale Castrense e via Prenestina, fino al 30 giugno 2026, dalle 23 alle 6, per ridurre l'inquin

