Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-01-2026 ore 18 | 25

Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e del Lazio del 11 gennaio 2026 alle ore 18:25. La situazione presenta traffico intenso su diverse direttrici, con rallentamenti e code in autostrada, sul Raccordo Anulare e nelle principali arterie urbane. Si consiglia di pianificare con attenzione gli spostamenti e di consultare gli aggiornamenti in tempo reale. Questo servizio è fornito da Astral Infomobilità, Regione Lazio.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dall autostrada Roma Teramo per traffico intenso Si procede a rilento da Vicovaro a Corcolle verso la capitale più avanti sul tratto Urbano auto in coda tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione centro poi sulla diramazione Roma Sud code all'altezza del casello autostradale in direzione del raccordo anulare e più avanti all'altezza di Torrenova nella medesima direzione ci spostiamo proprio sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna e rallentamenti per traffico penso tra l'uscita Ardeatina e Casilina interna tra la Flaminia e la Salaria diamo uno sguardo alle consolari su via Aurelia si sta in coda all'altezza di Palidoro verso Roma infine a sud della capitale sulla ancora lunghe code nel tratto di strada tra Pomezia nord e Spinaceto in entrambi i sensi di marcia causate dagli incidenti avvenuti in precedenza Più avanti si sta in coda per traffico intenso all'altezza di Aprilia della capitale la Martina Cristini Astral infomobilità al momento a tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

WEEKEND A ROMA: Guida alla viabilità (10-11 Gennaio) Attenzione se avete in programma spostamenti in città! Tra manifestazioni, grandi eventi sportivi e lavori infrastrutturali, sono previste diverse modifiche alla circolazione. Ecco tutto quello che c'è da - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Via Salaria, per le conseguenze del maltempo la strada è chiusa nel tratto compreso tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Direzione Tangenziale Est traffico deviato su via di Tor Fiorenza. x.com

