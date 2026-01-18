Verissimo Nancy Brilli | Mi sono un po' inzitellita

Nancy Brilli, ospite a Verissimo, ha condiviso con spontaneità un sorriso:

"Mi sono un po' inzitellita": Nancy Brilli lo ha detto ridendo nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5. L'attrice è stata per quindici anni con il chirurgo estetico Roy De Vita, mentre oggi dice di sentirsi "annoiata": "Ho avuto delle frequentazioni, ma mi sono sempre annoiata. Forse è arrivato il momento di accontentarmi". La Brilli, poi, ha parlato dei suoi problemi con il sonno: "Soffro di insonnia da quando ho 19 anni, di notte non dormo bene, mi capita di guardare la televisione, di leggere un libro o di suonare il pianoforte. Una volta mi è capitato anche di uscire in strada, perché ero disperata". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Nancy Brilli e l’amore: “Sono single e un po’ zitella, mio figlio è preoccupato. Gli incontri mi annoiano”

Nancy Brilli ha condiviso alcuni aspetti della sua vita sentimentale, affermando di essere attualmente single e un po' zitella. Ha anche rivelato che suo figlio è preoccupato per questa situazione e che, al momento, gli incontri le risultano poco stimolanti. Queste parole offrono uno sguardo sincero sulla quotidianità dell’attrice, tra momenti di riflessione e la volontà di vivere con serenità il proprio percorso personale.

Nancy Brilli contro Ballando: “Mi sono sentita carne da macello”. Lo sfogo scuote Rai1

Nancy Brilli si sfoga pubblicamente contro Ballando con le Stelle, dichiarando di essersi sentita “carne da macello” durante la sua esperienza nel programma. L’attrice, eliminata recentemente, ha espresso le sue opinioni, scatenando una polemica che ha coinvolto anche Rai1. Il suo racconto mette in discussione alcuni aspetti del format e delle dinamiche all’interno del talent.

"Quando viene a mancare un cane, un compagno di vita, sai già che non durerà per sempre. Si può pensare che è solo un cane. No, non è solo un cane”. A Verissimo, Nancy Brilli ha raccontato il dolore per la scomparsa della sua Margot. Un dolore che avev - facebook.com facebook

Nancy Brilli a Verissimo: la carriera, Ballando e la difficoltà di avere figli x.com