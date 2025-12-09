Nancy Brilli contro Ballando | Mi sono sentita carne da macello Lo sfogo scuote Rai1
Nancy Brilli si sfoga pubblicamente contro Ballando con le Stelle, dichiarando di essersi sentita “carne da macello” durante la sua esperienza nel programma. L’attrice, eliminata recentemente, ha espresso le sue opinioni, scatenando una polemica che ha coinvolto anche Rai1. Il suo racconto mette in discussione alcuni aspetti del format e delle dinamiche all’interno del talent.
La polemica esplode nel momento in cui Nancy Brilli, appena eliminata da Ballando con le Stelle, decide di raccontare a modo suo l’esperienza vissuta nel programma. L’attrice ha scelto i social per sfogarsi, parlando con sincerità e senza filtri delle sensazioni maturate durante le settimane trascorse nello show di Rai1. Ed è proprio una frase, forte e diretta, ad aver scosso il pubblico: “Mi sono sentita carne da macello”. Le sue parole hanno subito acceso un confronto acceso tra telespettatori, sostenitori e critici del programma di Milly Carlucci. Una reazione che dimostra quanto il racconto di Brilli abbia colpito nel segno. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
