Nancy Brilli contro Ballando | Mi sono sentita carne da macello Lo sfogo scuote Rai1

La polemica esplode nel momento in cui Nancy Brilli, appena eliminata da Ballando con le Stelle, decide di raccontare a modo suo l’esperienza vissuta nel programma. L’attrice ha scelto i social per sfogarsi, parlando con sincerità e senza filtri delle sensazioni maturate durante le settimane trascorse nello show di Rai1. Ed è proprio una frase, forte e diretta, ad aver scosso il pubblico: “Mi sono sentita carne da macello”. Le sue parole hanno subito acceso un confronto acceso tra telespettatori, sostenitori e critici del programma di Milly Carlucci. Una reazione che dimostra quanto il racconto di Brilli abbia colpito nel segno. 🔗 Leggi su Tivvusia.com