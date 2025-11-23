Verissimo Iva Zanicchi spiazza la Toffanin | Vado controcorrente parole fortissime

La tragica fine di Alice ed Ellen Kessler, le amatissime gemelle tedesche ma italiane d'adozione, diventate un simbolo della nostra tv, continua a far discutere. Le due donne, 89enni, lo scorso 17 novembre hanno deciso di ricorrere al suicidio assistito ponendo fine alla loro vita nello stesso giorno. Un rapporto in simbiosi, il loro, dal primo all'ultimo giorno, che ha commosso tutti. O quasi, perché c'è chi come Iva Zanicchi, una delle poche, ha preso le distanze da questa scelta, legittima (e legale, in Germania) ma di certo estrema. Ospite di Verissimo su Canale 5, la cantante emiliana oltre a ricordare aneddoti gioiosi o più dolorosi della propria vita, è voluta tornare sulle Kessler con parole chiare e inequivocabili: "Sono rimasta molto colpita dalla loro decisione", confessa l'interprete di Zingara in studio da Silvia Toffanin, mostrandosi emozionata perché consapevole di come la fragilità e la malattia possano condizionare gli ultimi anni di vita di ognuno di noi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

