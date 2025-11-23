Verissimo Iva Zanicchi spiazza la Toffanin | Vado controcorrente parole fortissime

Liberoquotidiano.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tragica fine di Alice ed Ellen Kessler, le amatissime gemelle tedesche ma italiane d'adozione, diventate un simbolo della nostra tv, continua a far discutere. Le due donne, 89enni, lo scorso 17 novembre hanno deciso di ricorrere al suicidio assistito ponendo fine alla loro vita nello stesso giorno. Un rapporto in simbiosi, il loro, dal primo all'ultimo giorno, che ha commosso tutti. O quasi, perché c'è chi come Iva Zanicchi, una delle poche, ha preso le distanze da questa scelta, legittima (e legale, in Germania) ma di certo estrema. Ospite di Verissimo  su Canale 5, la cantante emiliana oltre a ricordare aneddoti gioiosi o più dolorosi della propria vita, è voluta tornare sulle Kessler con parole chiare e inequivocabili: "Sono rimasta molto colpita dalla loro decisione", confessa l'interprete di Zingara  in studio da Silvia Toffanin, mostrandosi emozionata perché consapevole di come la fragilità e la malattia possano condizionare gli ultimi anni di vita di ognuno di noi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

verissimo iva zanicchi spiazza la toffanin vado controcorrente parole fortissime

© Liberoquotidiano.it - Verissimo, Iva Zanicchi spiazza la Toffanin: "Vado controcorrente", parole fortissime

Approfondisci con queste news

verissimo iva zanicchi spiazzaFigli Iva Zanicchi, chi è Michela Ansoldi/ E’ nata dall’amore finito con Tonino Ansoldi - Iva Zanicchi, chi sono i figli: la figlia Michela nata dalla storia con Ansoldi ... Scrive ilsussidiario.net

verissimo iva zanicchi spiazzaIva Zanicchi a Verissimo: la carriera, l'amore di Fausto Pinna, l'attività politica e il tumore - Iva Zanicchi oggi arriva a Verissimo “in veste di scrittrice”, come recitano le anticipazioni del programma: «Ospiti, in veste di scrittori, anche Alfonso Signorini, in ... Secondo msn.com

Iva Zanicchi, l'inno alla vita a Verissimo:«Bisogna viverla. Andate a ballare il liscio che incontrate qualche vecchietto». Il ricordo di Baudo - Torna l'appuntamento del fine settimana nel salotto più famoso di Canale 5: Verissimo con Silvia Toffanin. Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Verissimo Iva Zanicchi Spiazza