Venturi suona la carica | Oggi sarà una battaglia
Simone Venturi ha dichiarato che oggi sarà una vera battaglia, sottolineando l’importanza di riscattarsi nella partita tra Scandicci e Prato. La sfida, valida per la ventesima giornata del girone E di Serie D, si disputerà alle 14:30 e sarà trasmessa su Tv Prato. Una partita che rappresenta un’occasione per la squadra di mostrare carattere e determinazione in un momento chiave della stagione.
"Vogliamo riscattarci subito". Forte e chiaro il messaggio lanciato da Simone Venturi in vista di Scandicci-Prato, la sfida odierna (calcio d’avvio alle 14:30, diretta su Tv Prato) valida per la ventesima giornata del girone E di Serie D. Risaliti e compagni devono ripartire subito dopo la sconfitta di domenica scorsa contro il Camaiore. Buone notizie dall’infermeria: Greselin, uscito dopo 20 minuti dall’inizio del match contro i versiliesi, è pienamente recuperato. Dalla prossima settimana, inoltre, tornerà a lavorare in gruppo anche Lattarulo, assente dal 7 dicembre a causa della seconda operazione subita alla mano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Inter Bologna, Dallinga suona la carica: «Sarà importante per questo motivo»
Leggi anche: Juventus Women, Cambiaghi suona la carica per la Roma: «Partita fondamentale, pronte a questa battaglia. Squalifica Canzi? Speriamo di non sentirne la mancanza»
Venturi suona la carica: Oggi sarà una battaglia.
Venturi suona la carica: "Oggi sarà una battaglia" - Prato, la sfida odierna (calcio d’avvio alle 14:30, diretta su Tv Prato) valida per la vente ... lanazione.it
Ci vediamo all'@_area_cafe_ dalle 18 in poi . la befana suona con noi Suonano i dischi di @carlino_mix @luca_zappelli @carlomarinidj @radiopinki angelovitale @giampaolo1703 - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.