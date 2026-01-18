Venturi suona la carica | Oggi sarà una battaglia

Simone Venturi ha dichiarato che oggi sarà una vera battaglia, sottolineando l’importanza di riscattarsi nella partita tra Scandicci e Prato. La sfida, valida per la ventesima giornata del girone E di Serie D, si disputerà alle 14:30 e sarà trasmessa su Tv Prato. Una partita che rappresenta un’occasione per la squadra di mostrare carattere e determinazione in un momento chiave della stagione.

