Inter Bologna Dallinga suona la carica | Sarà importante per questo motivo

Il centravanti dell’Inter, Dallinga, ha commentato l’imminente sfida contro il Bologna, sottolineando l’importanza dell’incontro. Secondo l’attaccante, questa partita rappresenta un momento chiave per la squadra, sia dal punto di vista tecnico che mentale. Le sue parole evidenziano l’obiettivo di mantenere alta la concentrazione e l’impegno, consapevoli dell’importanza di questa sfida nel percorso stagionale.

Inter News 24 Il centravanti rossoblù Dallinga ha parlato in vista di Inter Bologna, dicendo che il match sarà importante soprattutto per una ragione. Dallinga ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista di Inter Bologna di domenica sera. IL GOL PIÙ BELLO DEL 2025 – «Il secondo dei tre fatti all’Empoli nella doppia semifinale di Coppa Italia. Poi quello al Napoli è stato fantastico ma la rete al Dortmund è indimenticabile: ogni bambino sogna di giocare e segnare in Champions League e quella gioia della gente attorno a noi oltre a quella che fu la nostra prima vittoria hanno esaltato l’importanza di quella rete». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Bologna, Dallinga suona la carica: «Sarà importante per questo motivo» Leggi anche: Mkhitaryan suona la carica: «Vogliamo vincere. Inzaghi? Ha lasciato l’Inter per questo» Leggi anche: Castro carica il Bologna: «Vogliamo portare a casa la Coppa. Contro l’Inter sarà necessario…» La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Dallinga: “Inter-Bologna? Gara importante soprattutto per un aspetto” - Thijs Dallinga, attaccante olandese del Bologna, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de’ La Gazzetta dello Sport a pochi giorni dalla sfida sfida contro l’Inter di San Siro in campionato, altro ... msn.com

Inter-Bologna: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni - Bologna è disponibile anche in diretta streaming su DAZN scaricando l'app per dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc, oppure collegandosi al sito ufficiale della piattaforma. msn.com

Il Bologna aspetta Freuler e pensa a Freytes in difesa. Dominguez e Dallinga sotto esame - Le due facce che per Sergio Leone riassumevano le espressioni di Clint Eastwood corrispondono al Bologna con e senza Freuler. bologna.repubblica.it

Il Milan riparte da Cagliari, domenica si chiude col big match Inter-Bologna x.com

Prima gara del 2026 Domenica 4 gennaio, ore 20:45 INTER - Bologna - facebook.com facebook

