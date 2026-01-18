valle telesina patente sequestrata per guida in stato di ebbrezza e segnalazioni per droga

Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno intensificato i controlli nella Valle Telesina, concentrandosi su strade, centri abitati e zone rurali. Sono stati sequestrati veicoli a causa di guida in stato di ebbrezza e sono state effettuate segnalazioni per uso di droga. Questo intervento si inserisce in un’azione di prevenzione e sicurezza volta a garantire la tutela della comunità locale.

Durante il fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno effettuato un'operazione straordinaria per incrementare ulteriormente la vigilanza nei ventuno Comuni di competenza, impiegando complessivamente 35 pattuglie che hanno eseguito mirati controlli a 198 veicoli sospetti, identificando 270 persone, alcune già note alle Forze dell'Ordine, riuscendo a centrare l'obiettivo che si erano prefissati, ossia impedire la consumazione dei furti in abitazione, negli esercizi commerciali, in particolare nelle farmacie, nelle rivendite di tabacchi, presso i distributori di carburante e sventando i possibili tentativi di truffa agli anziani.

Nella settimana appena conclusa, i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno intensificato i controlli nella Valle Telesina, denunciando due persone per guida in stato di ebbrezza e furto di targa, e ritirando una patente. Inoltre, è stato individuato un giovane in possesso di marijuana, rafforzando l’azione di tutela e sicurezza sul territorio.

Guida in stato di ebbrezza e droga: denunce e segnalazioni

Nella presente guida si affrontano le conseguenze legali legate alla guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Verranno spiegate le normative, le sanzioni e le procedure di denuncia o segnalazione, offrendo un quadro chiaro e aggiornato per comprendere le responsabilità e i rischi associati a questi comportamenti. L’obiettivo è fornire informazioni utili e precise per una conoscenza consapevole delle implicazioni legali.

