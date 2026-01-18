Valentino Rossi contro il padre mamma Stefania punge | Se Graziano fosse un falegname Ambra non sarebbe lì

Un nuovo capitolo nella vicenda familiare di Valentino Rossi si apre con le accuse rivolte a Ambra Arpino, compagna di Graziano Rossi, per circonvenzione d’incapace. La disputa coinvolge anche i rapporti tra Valentino e il padre Graziano, con commenti pungenti di Stefania Rossi. La situazione, ancora in evoluzione, evidenzia tensioni che interessano la famiglia del celebre campione di motociclismo.

Pesaro, 18 gennaio 2026 – La guerra dei Rossi, svelata dal nostro giornale, vede contrapposto il campionissimo Valentino al papà Graziano e alla compagna di lui, Ambra Arpino, denunciata per circonvenzione d’incapace. “Se Graziano avesse fatto il falegname Ambra sicuramente non era lì”. Parole di Stefania Palma, la mamma di Valentino Rossi e prima moglie di Graziano Rossi. E continua: “Una storia molto brutta e devo dire che mio figlio ha fatto di tutto per riallacciare i rapporti con il padre. E per Natale ci si è sempre visti tutti quanti assieme a tavola. Tutto questo è terminato quando quella donna è entrata in casa di Graziano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Valentino Rossi contro il padre, mamma Stefania punge: “Se Graziano fosse un falegname, Ambra non sarebbe lì” Leggi anche: La famiglia di Valentino Rossi: papà Graziano, mamma Stefania, il fratello famoso e la sorella tifosa Leggi anche: L’appello di papà Graziano a Valentino Rossi: “Ritira la denuncia contro Ambra, aspetto una tua chiamata” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Valentino Rossi e la battaglia legale con papà Graziano: ha denunciato la sua compagna, nel mirino i soldi…; Tavullia, la guerra dei Rossi Valentino contro il padre “Ma io so gestire i miei soldi”; Valentino Rossi contro la compagna del padre: Ha preso 200mila euro dal suo conto; Valentino Rossi contro la compagna del padre. L'accusa: gli ha preso 200 mila euro. Valentino Rossi contro la compagna del padre. L'accusa: gli ha preso 200 mila euro - Nel 2024 Valentino aveva chiesto di diventare suo amministratore di sostegno ma un anno dopo il padre ... corriere.it

