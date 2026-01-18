Valentino Rossi e suo padre sono ormai prossimi all’archiviazione delle pratiche legali, mentre la madre commenta con ironia:

Il procuratore di Pesaro: "Le perizie hanno sancito che Graziano Rossi è capace di intendere e di volere". La madre del Dottore attacca: "La compagna è con lui per interesse". E adesso si apre un fronte con la sorellastra del 'Dottore': il padre ha chiesto di non versare più l'assegno di mantenimento La battaglia dei Rossi si arricchisce di nuovi capitoli. L’inchiesta a carico di Ambra Arpino, la 54enne compagna di Graziano Rossi, denunciata da Valentino per circonvenzione d’incapace, sembra destinata a finire in una bolla di sapone, con una richiesta di archiviazione da parte della procura. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Valentino e il padre verso l'archiviazione. E la mamma: "Ambra? Se Graziano fosse stato un falegname..."

Valentino Rossi contro il padre, mamma Stefania punge: “Se Graziano fosse un falegname, Ambra non sarebbe lì”

Un nuovo capitolo nella vicenda familiare di Valentino Rossi si apre con le accuse rivolte a Ambra Arpino, compagna di Graziano Rossi, per circonvenzione d’incapace. La disputa coinvolge anche i rapporti tra Valentino e il padre Graziano, con commenti pungenti di Stefania Rossi. La situazione, ancora in evoluzione, evidenzia tensioni che interessano la famiglia del celebre campione di motociclismo.

Il padre di Valentino Rossi vuol punire anche l’altra figlia, il veleno dell’ex moglie: «Ecco perché Ambra sta con Graziano»

In un contesto di tensioni familiari che coinvolgono Valentino Rossi, il padre Graziano e Ambra Arpino, emergono nuove dinamiche che coinvolgono anche Clara, sorellastra del pilota. La rivalità tra le parti sembra aver influenzato anche i legami affettivi, evidenziando come le controversie familiari possano avere ripercussioni su più membri della famiglia. Questa situazione mette in luce le complicazioni di rapporti interni e le conseguenze di conflitti non risolti.

