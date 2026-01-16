La famiglia di Valentino Rossi | papà Graziano mamma Stefania il fratello famoso e la sorella tifosa

La famiglia di Valentino Rossi, composta dal padre Graziano, dalla madre Stefania, dal fratello noto nel mondo dello sport e dalla sorella appassionata di moto, è spesso al centro dell’attenzione pubblica. Recentemente, le vicende legali tra Valentino e Graziano hanno portato nuovamente sotto i riflettori questa famiglia, suscitando interesse e curiosità su dinamiche e relazioni che li legano da sempre.

Pesaro, 16 gennaio 2026 – La notizia della battaglia legale tra il campione di motociclismo Valentino Rossi e il padre Graziano ha riacceso i fari e l’attenzione mediatica sulla famiglia Rossi. Nonostante ora si parli di faida tra padre e figlio, i due per tanti anni sono stati vicini non solo per legami di sangue, ma anche perché Graziano Rossi (oggi 71enne e anche lui pilota di moto negli anni ‘80) ha seguito il figlio e le sue gare per tanti anni. Condizione, tra l’altro, che ha comportato sicuramente guadagni milionari per il padre. E anche per questo motivo, infatti, ora si parla di una lacerazione finanziaria, nel cui occhio del ciclone ci sarebbe la compagna di Rossi senior. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La famiglia di Valentino Rossi: papà Graziano, mamma Stefania, il fratello famoso e la sorella tifosa Leggi anche: Graziano Rossi, chi è il padre di Valentino Leggi anche: Valentino Rossi denuncia la compagna del padre, circonvenzione d’incapace: Graziano le ha dato soldi La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Valentino e la guerra dei Rossi | la faida tra il Dottore e il papà finisce in tribunale. La famiglia di Valentino Rossi: papà Graziano, mamma Stefania, il fratello famoso e la sorella tifosa - La notizia della battaglia legale tra il padre e il campione di motociclismo ha riacceso i fari sui Rossi. ilrestodelcarlino.it

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, vacanza di famiglia alle Maldive - Sembra proprio che le Maldive siano il buen retiro ufficiale di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello. gazzetta.it

Valentino Rossi correrà con BMW: “Con due bambine e una famiglia è una scelta che ho dovuto fare” - Valentino Rossi ha ufficializzato la sua partecipazione al GT World Challenge Europe con BMW, fugati i dubbi sul suo futuro ... fanpage.it

SCONTRO IN FAMIGLIA Valentino Rossi, il Dottore, 9 volte campione del mondo, ha denunciato la compagna del padre Graziano per circonvenzione d’incapace. Secondo l’accusa, in 12 anni di relazione la donna avrebbe prelevato circa 200.000 euro dal - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.