Valditara | Possibile uso metal detector nelle scuole a maggior rischio

Il ministro Valditara ha annunciato la possibilità di impiegare metal detector nelle scuole considerate a maggior rischio, in risposta a recenti eventi tragici. Ha espresso solidarietà ai genitori del ragazzo ucciso e rivolto un pensiero alla comunità scolastica, composta da studenti, docenti e presidi. La misura mira a rafforzare la sicurezza e prevenire situazioni di disagio all’interno degli istituti scolastici italiani.

"Voglio innanzitutto trasmettere la mia vicinanza ai genitori del ragazzo ucciso e la mia vicinanza anche alla scuola, a tutte le componenti: dagli studenti, ai docenti, ai presidi. Ho sentito in queste ore la preside ed era molto scossa. Quello che noi possiamo e dobbiamo fare, a mio avviso, in quelle scuole, diciamo, di maggior rischio, dove vi sono delle problematiche, è consentire al preside di installare, magari d'intesa con il prefetto, dei metal detector". Lo afferma il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in una intervista a "4 di Sera Weekend", in onda dalle 20.30 su Retequattro, parlando dell'accoltellamento a La Spezia di Abanoub Youssef da parte di un compagno di scuola, Zouhair Atif. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il ministro Valditara ha annunciato l'intenzione di installare metal detector nelle scuole considerate a maggior rischio, coinvolgendo presidi e prefetti. Questa misura mira a rafforzare la sicurezza nelle istituzioni scolastiche più vulnerabili, in risposta alle recenti preoccupazioni sollevate da alcuni dirigenti scolastici. L'obiettivo è creare un ambiente più sicuro per studenti e personale, adottando strumenti di prevenzione adeguati alle esigenze di ciascuna scuola.

Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha annunciato l’introduzione di metal detector nelle scuole considerate a rischio, in risposta a recenti episodi di violenza. Valditara invita la sinistra a superare i pregiudizi sul tema della sicurezza scolastica, sottolineando la necessità di interventi concreti per garantire ambienti più sicuri per studenti e personale. La misura mira a prevenire incidenti e a rafforzare la tutela nelle istituzioni educative.

