Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha annunciato l’introduzione di metal detector nelle scuole considerate a rischio, in risposta a recenti episodi di violenza. Valditara invita la sinistra a superare i pregiudizi sul tema della sicurezza scolastica, sottolineando la necessità di interventi concreti per garantire ambienti più sicuri per studenti e personale. La misura mira a prevenire incidenti e a rafforzare la tutela nelle istituzioni educative.

"Ho sentito in queste ore la preside ed era molto scossa. Quello che noi possiamo e dobbiamo fare, a mio avviso, in quelle scuole, diciamo, di maggior rischio, dove vi sono delle problematiche, è consentire al preside di installare, magari d'intesa con il prefetto, dei metal detector". Così il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara a "4 di Sera Weekend", in onda su Retequattro, dopo l'accoltellamento di uno studente in una scuola di La Spezia da parte di un suo compagno di scuola Il governo approverà il cosiddetto "Decreto Sicurezza" che prevede anche la norma. Quanto alla sinistra secondo la quale non servirà a nulla e il governo sta strumentalizzando anche questa vicenda Valditara chiarisce: "Noi vogliamo introdurre delle norme che colpiscono chi usa la violenza, che difendono i cittadini dalle aggressioni dei violenti e che ristabiliscono dei principi basilari in una società. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Studenti accoltellati, Valditara: "Metal detector nelle scuole più a rischio"

