Valditara a La Spezia dopo l' accoltellamento mortale a scuola Lo Stato è presente

Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, si è recato a La Spezia per un incontro con il prefetto, a seguito dell'accoltellamento mortale di uno studente di 18 anni avvenuto venerdì in una scuola locale. L'obiettivo è valutare le misure di sicurezza e garantire la presenza dello Stato in un momento di particolare preoccupazione. La visita si inserisce in un contesto di confronto e attenzione alle questioni di sicurezza nelle istituzioni scolastiche.

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è arrivato a La Spezia per il vertice con il prefetto, convocato dopo l'accoltellamento mortale di uno studente di 18 anni, avvenuto venerdì ad opera di un compagno di scuola. "Sono qui per dare la presenza dello Stato e ribadire la cultura del rispetto, il mio sostegno alla famiglia e alla scuola", ha detto prima di entrare in prefettura. Quanto alla possibilità di utilizzare il metal detector nelle scuole, il ministro sottolinea: "Ci sono esperienze positive". "C'è un'ispezione in corso, in modo molto positivo e costruttivo. Verificheremo, ma senza partire dal presupposto di una messa sotto accusa di qualcuno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

A La Spezia, presso l’istituto professionale «Domenico Chiodo», si è verificato un grave episodio di violenza scolastica. Uno studente di 18 anni è stato accoltellato a un fianco da un altro ragazzo, secondo le prime ricostruzioni. La vicenda sta destando preoccupazione nella comunità locale e viene seguita con attenzione dalle autorità competenti.

Nella giornata del 16 gennaio 2026, presso l’istituto professionale “Domenico Chiodo” a La Spezia, si è verificato un episodio di violenza che ha coinvolto uno studente di 19 anni. L’individuo è stato accoltellato e si trova in condizioni gravissime. L’evento sta attirando l’attenzione delle autorità e della comunità locale, che stanno approfondendo le cause e le circostanze dell’accaduto.

