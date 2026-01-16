La Spezia accoltellamento a scuola | gravissimo studente di 18 anni

A La Spezia, presso l’istituto professionale «Domenico Chiodo», si è verificato un grave episodio di violenza scolastica. Uno studente di 18 anni è stato accoltellato a un fianco da un altro ragazzo, secondo le prime ricostruzioni. La vicenda sta destando preoccupazione nella comunità locale e viene seguita con attenzione dalle autorità competenti.

Uno studente di 18 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato ferito con un coltello a scuola. Il fatto è successo questa mattina dopo le 11 all'interno dell'istituto professionale «Domenico Chiodo» della Spezia. A colpirlo a un fianco, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un altro studente. Le condizioni del giovane sono subito apparse gravissime a causa di una grossa perdita di sangue. Soccorso dai volontari della Croce Rossa locale e dai medici del 118, è stato trasportato d'urgenza presso la shock room del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea.

