La Spezia accoltellamento a scuola | studente di 19 anni in condizioni gravissime
Nella giornata del 16 gennaio 2026, presso l’istituto professionale “Domenico Chiodo” a La Spezia, si è verificato un episodio di violenza che ha coinvolto uno studente di 19 anni. L’individuo è stato accoltellato e si trova in condizioni gravissime. L’evento sta attirando l’attenzione delle autorità e della comunità locale, che stanno approfondendo le cause e le circostanze dell’accaduto.
Un grave episodio di violenza si è verificato nella tarda mattinata di oggi, 16 gennaio 2026, all’interno dell’istituto professionale “Domenico Chiodo” della Spezia. Uno studente di 19 anni è stato accoltellato durante l’orario di lezione e si trova ora ricoverato in condizioni gravissime. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito all’addome da un altro studente. L’aggressione è avvenuta poco dopo le 11, direttamente in aula. A causa di una copiosa perdita di sangue, le condizioni del ragazzo sono apparse fin da subito critiche. Trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea, è stato condotto nella shock room del pronto soccorso e successivamente in sala operatoria. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Leggi anche: Studente di 18 anni accoltellato a scuola, è in condizioni gravissime: choc a La Spezia
Leggi anche: La Spezia, accoltellamento a scuola: gravissimo studente di 18 anni
Accoltellamento a scuola, gravissimo studente di 18 anni a La Spezia - Uno studente di 18 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato ferito con un coltello a scuola. msn.com
Accoltellamento a scuola, gravissimo studente di 18 anni - Uno studente di 18 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato ferito con un coltello a scuola. corrieredellosport.it
Accoltellamento a scuola alla Spezia, 18enne gravissimo - Uno studente di 18 anni è stato accoltellato all'interno dell’istituto Einaudi- primocanale.it
Accoltellamento in una scuola di La Spezia, gravissimo uno studente di 18 anni x.com
Studente accoltellato in classe a La Spezia, è gravissimo: il 18enne colpito al fianco da un compagno dopo una lite in bagno. Compagni sotto choc - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.