Nella giornata del 16 gennaio 2026, presso l’istituto professionale “Domenico Chiodo” a La Spezia, si è verificato un episodio di violenza che ha coinvolto uno studente di 19 anni. L’individuo è stato accoltellato e si trova in condizioni gravissime. L’evento sta attirando l’attenzione delle autorità e della comunità locale, che stanno approfondendo le cause e le circostanze dell’accaduto.

Un grave episodio di violenza si è verificato nella tarda mattinata di oggi, 16 gennaio 2026, all’interno dell’istituto professionale “Domenico Chiodo” della Spezia. Uno studente di 19 anni è stato accoltellato durante l’orario di lezione e si trova ora ricoverato in condizioni gravissime. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito all’addome da un altro studente. L’aggressione è avvenuta poco dopo le 11, direttamente in aula. A causa di una copiosa perdita di sangue, le condizioni del ragazzo sono apparse fin da subito critiche. Trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea, è stato condotto nella shock room del pronto soccorso e successivamente in sala operatoria. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - La Spezia, accoltellamento a scuola: studente di 19 anni in condizioni gravissime

Leggi anche: Studente di 18 anni accoltellato a scuola, è in condizioni gravissime: choc a La Spezia

Leggi anche: La Spezia, accoltellamento a scuola: gravissimo studente di 18 anni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Accoltellamento a scuola, gravissimo studente di 18 anni a La Spezia - Uno studente di 18 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato ferito con un coltello a scuola. msn.com