Quattro nuovi defibrillatori alla Croce rossa di Oleggio in ricordo di Ennio Tripodi

Novaratoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro nuovi defibrillatori per la città. Sabato 29 novembre alla sede della Croce rossa di Oleggio si è svolta la cerimonia di consegna dei defibrillatori acquistati con le donazioni di 5.500 euro raccolti da amici e colleghi in memoria di Ennio Tripodi, volontario militare presso il 21° Gruppo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

La Regione dona 8 defibrillatori alla Croce Rossa di Casina - Saranno installati nei luoghi pubblici di tutto il comune di Casina, integrando i dispositivi (dodici) già ... ilrestodelcarlino.it scrive

Quattro nuovi defibrillatori, cresce la rete che salva vite - Aderendo a un progetto regionale, tramite una collaborazione con l’Azienda sanitaria locale, l’amministrazione comunale di Malalbergo ha ottenuto ... Da ilrestodelcarlino.it

quattro nuovi defibrillatori croceSan Severino Marche, donati due nuovi defibrillatori in memoria di Giacomo Bonci - SAN SEVERINO Un defibrillatore alla sezione settempedana della Croce Rossa per la nuova ambulanza collaudata con il moderno dispositivo e un altro nel vialone centrale dei giardini ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Quattro Nuovi Defibrillatori Croce