Quattro nuovi defibrillatori alla Croce rossa di Oleggio in ricordo di Ennio Tripodi
Quattro nuovi defibrillatori per la città. Sabato 29 novembre alla sede della Croce rossa di Oleggio si è svolta la cerimonia di consegna dei defibrillatori acquistati con le donazioni di 5.500 euro raccolti da amici e colleghi in memoria di Ennio Tripodi, volontario militare presso il 21° Gruppo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Altre letture consigliate
Quattro nuovi agenti della Polizia municipale: domani via al concorso pubblico - facebook.com Vai su Facebook
Sudafrica – Gioia per le promesse di quattro nuovi Salesiani Cooperatori infoans.org/sezioni/foto-n… Vai su X
La Regione dona 8 defibrillatori alla Croce Rossa di Casina - Saranno installati nei luoghi pubblici di tutto il comune di Casina, integrando i dispositivi (dodici) già ... ilrestodelcarlino.it scrive
Quattro nuovi defibrillatori, cresce la rete che salva vite - Aderendo a un progetto regionale, tramite una collaborazione con l’Azienda sanitaria locale, l’amministrazione comunale di Malalbergo ha ottenuto ... Da ilrestodelcarlino.it
San Severino Marche, donati due nuovi defibrillatori in memoria di Giacomo Bonci - SAN SEVERINO Un defibrillatore alla sezione settempedana della Croce Rossa per la nuova ambulanza collaudata con il moderno dispositivo e un altro nel vialone centrale dei giardini ... Da msn.com