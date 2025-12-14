Croce Rossa una targa in ricordo di Guidi

Durante l’assemblea dei soci alla sede della Croce Rossa Italiana di Cento, è stata inaugurata una targa in memoria di Guidi, simbolo di dedizione e impegno. L’evento ha suscitato emozioni e un forte senso di riconoscenza tra i presenti, testimonianza dell’importanza della figura commemorata per l’associazione e la comunità locale.

Alla sede della Croce Rossa Italiana di Cento, in occasione dell'assemblea dei soci, si è svolto un momento di profonda partecipazione e commozione. Alla presenza dei familiari, è stata infatti presentata e posta una targa commemorativa in ricordo di Enrico Guidi, primo Presidente del Comitato Croce Rossa Cento–Bondeno, scomparso la scorsa estate. Un gesto per rendere omaggio al ruolo istituzionale ricoperto da Guidi, a capo del Comitato dal 2017 al 2021, ma soprattutto alla figura del volontario appassionato e determinato che ha creduto fortemente nella necessità di dare a Cento una sede CRI con una propria identità e un radicamento autentico nel territorio, promotore instancabile di questo progetto, al quale ha contribuito in modo concreto con una presenza costante, impegno, energie e competenze al servizio della comunità con un'azione sempre animata dai valori fondanti della Croce Rossa: umanità, solidarietà e vicinanza alle persone più fragili.

