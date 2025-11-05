Pubblichiamo il “Decalogo del Sì” presentato dall'Unione delle Camere Penali Italiane in favore della riforma costituzionale della giustizia. L'Ucpi, presieduta da Francesco Petrelli, ha anche istituito un "Comitato per il Sì" al referendum per sostenere una riforma definita “storica” e “attesa da oltre trent’anni”, volta a garantire una giustizia realmente imparziale, autonoma e rispettosa delle libertà dei cittadini. Il Comitato “Camere Penali per il Sì” – il cui simbolo si presenta su fondo blu con la scritta “Vota Sì, è giusto” – nasce con l’obiettivo di promuovere, in vista del referendum costituzionale, una campagna di informazione pubblica sulle ragioni del Sì: una riforma che non indebolisce l’autonomia del pubblico ministero, ma rafforza il giudice, restituendo equilibrio, fiducia e credibilità alla giustizia nel suo complesso. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Dieci buone ragioni per votare sì al referendum secondo i penalisti