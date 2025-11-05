Giustizia gli avvocati penalisti lanciano il Comitato per il Sì al referendum

“Vota Sì-È Giusto!”, così recita il simbolo presentato oggi nella sede delle Camere Penali Italiane a Roma per il referendum confermativo della riforma costituzionale della giustizia che nella prossima primavera chiamerà alle urne il Paese. Tra le principali novità la separazione della carriera del giudice da quella del pubblico ministero, il sorteggio dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura e l’istituzione di un’Alta corte disciplinare per i magistrati. Nelle parole del segretario delle Camere Penali Rinaldo Romanelli un esito affermativo del referendum avrebbe lo scopo di allineare l’ordinamento italiano “a tutto il mondo dove il giudice e il pm hanno carriere separate. 🔗 Leggi su Lapresse.it

