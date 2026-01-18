Uscite di sicurezza bloccate e incendi sul soffitto | le discoteche Moma Club e Juliette chiuse momentaneamente

A seguito di recenti controlli, le discoteche “Moma Club” e “Juliette” di Cremona sono state temporaneamente chiuse a causa di uscite di sicurezza bloccate e incendi sul soffitto. Questa misura si inserisce nel quadro delle verifiche in corso, note come “effetto Crans-Montana”, volte a garantire la sicurezza dei locali notturni e dei loro frequentatori.

Cremona, 18 gennaio 2026 – Sul veloce binario di quello che è ormai noto come “ effetto Crans-Montana ” proseguono i controlli a tappeto tra discoteche e locali notturni. E in Lombardia, dopo i sigilli apposti nei giorni scorsi al “ Coa” di Milano, sono state chiuse momentaneamente anche due discoteche tra Cremona e Crema. Nell'ambito dei controlli effettuati tra il 16 e il 17 gennaio il questore ha adottato due provvedimenti ex art.100 tulps sospendendo le licenze del ''Juliette'' di Cremona per 15 giorni e del ''Moma Club'' di Crema per 8 giorni, a seguito di numerose irregolarità riscontrate nei sistemi di sicurezza ma anche di ripetuti episodi violenti registrati dagli equipaggi della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri sia all'interno dei locali che all'esterno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Nelle recenti ispezioni a Roma, tre club della movida sono stati sequestrati per uscite di sicurezza bloccate e assenza di estintori. Queste verifiche, ispirate alla tragedia di Crans-Montana, mirano a garantire la sicurezza dei locali pubblici e dei clienti. Le autorità continuano a rafforzare i controlli per prevenire rischi e assicurare il rispetto delle normative sulla sicurezza negli ambienti notturni.

A Cremona e Crema, due discoteche sono state temporaneamente chiuse a seguito di violazioni delle norme di sicurezza. Il Juliette di Cremona e il Moma Club di Crema hanno ricevuto una sospensione delle licenze, rispettivamente per 15 e 8 giorni, a causa di addobbi incendiati e uscite di sicurezza non fruibili. Le autorità continuano a monitorare il rispetto delle norme per garantire la sicurezza pubblica.

