Addobbi incendiati e uscite di sicurezza non fruibili | licenza sospesa a due discoteche a Cremona

A Cremona e Crema, due discoteche sono state temporaneamente chiuse a seguito di violazioni delle norme di sicurezza. Il Juliette di Cremona e il Moma Club di Crema hanno ricevuto una sospensione delle licenze, rispettivamente per 15 e 8 giorni, a causa di addobbi incendiati e uscite di sicurezza non fruibili. Le autorità continuano a monitorare il rispetto delle norme per garantire la sicurezza pubblica.

A due discoteche sono state sospese le licenze per violazioni delle norme sulla sicurezza. Sono il Juliette a Cremona, chiuso per 15 giorni, e il Moma Club di Crema, chiuso per 8 giorni.

