Giovane accoltellato da un 17enne per 10 euro aveva rifiutato di comprare hashish | l’aggressione al Colosseo

Una coltellata al fianco, fortunatamente non letale, per una banconota da dieci euro. È accaduto all’ombra del Colosseo mentre un giovane 19enne di Terracina, in gita con alcuni suoi amici, si trovava sotto il simbolo della capitale per scattare delle foto. All’origine della coltellata, sferrata da un 17enne con numerosi precedenti penali, ci sarebbe il doppio rifiuto del giovane all’acquisto di una dose di hashish. L’accoltellatore è stato fermato e portato in commissariato, mentre per il complice sono ancora in corso le ricerche. Una vicenda avvenuta a poche settimane dall’ aggressione per 50 euro a Milano, che ha lasciato invalido un giovane studente 22enne e per il quale sono indagati tre minorenni e due 18enni di Monza. 🔗 Leggi su Open.online