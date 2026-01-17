sora liceale accoltellato davanti a scuola

Un episodio di violenza si è verificato davanti a un liceo di Sora, dove uno studente è stato accoltellato durante un alterco. Dopo l'aggressione, l'autore si è dileguato immediatamente, rendendo difficile l'intervento delle forze dell'ordine. La vicenda solleva preoccupazioni sulla sicurezza negli ambienti scolastici e sulle modalità di gestione di situazioni di conflitto tra studenti.

I carabinieri della Compagnia di Sora (Frosinone) stanno indagando per risalire all’aggressore del liceale che questa mattina è stato colpito con una coltellata davanti al Liceo Artistico di via Lucarelli. A precedere l’aggressione è stata una breve ma accesa discussione, al culmine della quale un giovane sconosciuto lo ha prima minacciato con un coltello puntato alla gola e poi lo ha ferito al collo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la situazione è degenerata in pochi istanti, sotto gli occhi di altri studenti e passanti. Dopo una colluttazione, l’aggressore si è allontanato rapidamente dalla zona, dileguandosi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

