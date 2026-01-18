Rrahmani e Politano rappresentano una speranza di rinascita per il Napoli, ma è necessario attendere gli esami medici per conoscere l'entità degli infortuni. La loro presenza potrebbe essere determinante per le prossime sfide, come sottolineato nelle analisi di Fabrizio d’Esposito. In attesa di conferme ufficiali, il calcio italiano osserva con attenzione gli sviluppi di questa situazione.

I dieci piccoli indiani o i dieci piccoli azzurri come ha scritto Fabrizio d’Esposito nelle pagelle del Napolista. A uno a uno, i calciatori del Napoli stanno cadendo tutti, colpiti da infortuni. Gli ultimi sono stati Elmas, Rrahmani e Politano ieri nel match vinto di misura contro il Sassuolo. Bisognerà attendere l’esito degli esami anche se un pizzico di ottimismo c’è, come scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano: Avendolo già fatto recentemente e pensando che repetita juvant davvero, nel prepartita lo squalificato Antonio Conte sparge un po’ di tensione intorno a sé, e dal vecchio dirigibile che domina il Maradona e lo ospita per vedere l’1-0 sul Sassuolo, scopre che al peggio non c’è mai fine: fuori Elmas, in campo influenzato e a un certo punto toccato alla testa, che s’è andato a sommare a Neres rimasto a guardare per continuare il percorso riabilitativo, poi «raggiunto» al pronto soccorso da Rrahmani e da Politano, piegati in due dalla fatica e quindi di diritto inseriti tra i grandi dubbi per l’immediato futuro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Una ventata d’ottimismo per Rrahmani e Politano ma bisogna aspettare gli esami

Leggi anche: Infortunio Calhanoglu, domani previsti gli esami strumentali! C’è ottimismo ma resta cautela in casa nerazzurra

Leggi anche: Neres, caviglia sinistra: cauto ottimismo dopo gli esami

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

L'amicizia è un rapporto di reciproca fiducia, di complicità, confidenza e sorrisi, è una ventata di ottimismo e quando è sincera ed onesta, diventa un riparo dalle sofferenze della vita. - facebook.com facebook